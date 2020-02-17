Большое количество половых партнеров связывают с повышенным риском рака

Исследователи считают, что у тех людей, которые на протяжении жизни имеют более 10 половых партнеров, увеличен риск возникновения рака и других сопутствующих заболеваний.

Специалисты изучили данные про 2537 мужчин и 3185 женщин из Великобритании, средний возраст которых составлял 64 года, пишет BMJ Sexual & Reproductive Health.

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Около 28% мужчин поделились, что на момент опроса у них было от 0 до 1 партнера, у 29% 2-4 партнера, у 20% 5-9, а еще у 22% – более 10 человек. У женщин аналогичные показатели в таком же порядке составили 41%, 35%, 16% и около 8%.

Как и у женщин, так и у мужчин, большое количество половых партнеров было связано с отсутствием постоянного полового партнера. Важно, что большинство участников исследования по этой категории чаще курили и употребляли алкогольные напитки.

Между тем у женщин с наибольшим количеством половых партнеров риски рака были повышены до 91% по сравнению с теми, которые имели половой опыт не более чем с одним человеком.

У тех женщин, которые имели более 5 партнеров, вероятность возникновения хронических заболеваний была 64%.

Зато риск возникновения рака у мужчин, которые имели более 10 партнеров, составил 69%. А у тех, которые имели 2-4 партнера – 57%.

Ученые считают, что причина роста риска развития рака и других болезней может быть связана именно с инфекциями, которые передаются половым путем. Отметим, что тяга к алкоголю и курению тоже играет определенную роль.

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