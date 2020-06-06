Борьба не закончена, – Лукашенко об эпидемии коронавируса в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал борьбу с коронавирусом COVID-19 в стране.
Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси в условиях пандемии медики приспособились лечить заболевание. Об этом пишет издание БЕЛТА.
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Лукашенко сказал, что им пока удалось избежать крайнего сценария без закрытия страны.
Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств достаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни,
– отметил президент Беларуси.
По состоянию на 6 июня в Беларуси зафиксировано 46 868 случаев COVID-19, за последние сутки количество увеличилось на 887 человек. Умерли 259 пациентов, в то же время выздоровели 22 066 человек.
Лукашенко подчеркнул, что ограничения в Беларуси отличаются тем, что не был введен тотальный карантин и комендантский час, а также не было ограничения относительно выхода людей из своих домов.