Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал борьбу с коронавирусом COVID-19 в стране.

Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси в условиях пандемии медики приспособились лечить заболевание. Об этом пишет издание БЕЛТА.

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Лукашенко сказал, что им пока удалось избежать крайнего сценария без закрытия страны.

Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств достаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни,

– отметил президент Беларуси.

По состоянию на 6 июня в Беларуси зафиксировано 46 868 случаев COVID-19, за последние сутки количество увеличилось на 887 человек. Умерли 259 пациентов, в то же время выздоровели 22 066 человек.

Лукашенко подчеркнул, что ограничения в Беларуси отличаются тем, что не был введен тотальный карантин и комендантский час, а также не было ограничения относительно выхода людей из своих домов.