Борьба за бюджет 2021 года будет непростой, – Супрун публично обратилась к Степанову

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун написала публичное письмо действующему министру здравоохранения Максиму Степанову. Она заявила, что его решение выделить на медицину 11 миллиардов гривен не решит проблему, а только создаст новые риски.

Недавно Степанов заявил, что медработникам, которые работают на втором и третьем звене, необходимо поднять заработную плату до 50% от той суммы, которая есть сейчас. Для этого на медицину из бюджета необходимо выделить 11 миллиардов гривен. На своей странице в фейсбуке Супрун обратилась к Степанову и объяснила, почему это ошибочное решение и даже предложила другой план действий.

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Супрун объяснила, что причина, почему более 300 заведений получили меньше средств после начала реформы, никуда не исчезнет. И одной выплаты будет недостаточно, ведь врачи хотят иметь возможность постоянно зарабатывать больше, а не ждать щедрости от министров.

Поэтому сделав выплату однажды, ее придется делать и в следующем году.

Бывшая министр подсчитала и обнаружила, что даже без этой дополнительной выплаты бюджет на медицинские услуги в следующем году необходимо будет увеличить минимум на 24 миллиарда гривен. Ведь бюджет программы медицинских гарантий, который начал действовать 1 апреля, составляет 72 миллиарда гривен. Поскольку эти средства рассчитаны на 3 квартала, в следующем году бюджет программы необходимо будет увеличить до 96 миллиардов, чтобы предоставлять выплаты на том же уровне. "И это без индексации на инфляцию", – добавила Супрун.

Ульяна Супрун “Это – обязательные расходы. Но, возможно, кроме них вы также захотите увеличить финансирование на закупки лекарств, медицинское образование, орфанных больных или другие важные направления. Таким образом, уже летом вам придется подать в Министерство финансов Украины запрос на дополнительные 30-40 миллиардов гривен. И это без вашей инициативы выплатить дополнительные деньги на зарплаты. К сожалению, у министра финансов не будет таких денег для вас”.

Супрун объяснила, что после карантина экономика страны сильно упадет. Возможно, до уровня 2014 года, когда страна потеряла 9% от ВВП в результате грабежа режима Януковича. По ее словам, тогда Украина не только не позволит себе дополнительных расходов, но и правительству придется решать, как выполнить хотя бы минимальные обязанности перед людьми.

Ульяна Супрун “Ваша борьба за бюджет 2021 года будет очень непростой. Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием и для них, и для вас. Об этом министр финансов сообщит вам уже скоро, если еще этого не сделал”.

Кроме предостережений, Супрун поделилась со Степановым своим видением, как решить эту проблему. План действий состоит в том, чтобы остановить исправление реформы и ее аудиты, а вместо этого сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки к ее началу. Бывшая министр даже поделилась шагами, как можно это реализовать. "В ваших силах принять решение: или помочь больницам, медикам и пациентам преодолеть непростой переход к новым правилам работы системы, или дальше делать вид, что все, что заслуживают медики – это жить как раньше, только с разовой доплатой к зарплатам", – заявила она.

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