Борьба с коронавирусом по-российски: дети в школе получили ожоги от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с включенной кварцевой лампой открытого типа. Прибор купили родители пострадавших детей, для борьбы с коронавирусом.

Следственный комитет РФ начал проверку, сообщает РБК.

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2 марта в школе №1415 учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха в перерыве использовала облучатель открытого типа. После окончания смены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по эксплуатации, считают в следственном комитете.

В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. После обследования их отпустили домой, четыре ребенка уже вернулись к занятиям.



Учительница не выключила кварцевую лампу после перерыва / wikimapia.org

В департаменте образования отметили, что использование облучателя открытого типа является нарушением приказа этого ведомства – использоваться могут только устройства закрытого типа.

В ведомстве отметили, что после инцидента учительницу уволят. И добавили, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Телеграмм канал MASH сообщает, что прибор купили сами родители, чтобы защитить своих детей от коронавируса. И попросили учительницы включать его. В результаты – 20 детей получили ожоги роговицы.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 38 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov (старое название).

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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