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Борьба с коронавирусом: ВОЗ нуждается в почти 700 миллионах долларов

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ВОЗ нуждается в почти 700 миллионах долларов для борьбы с коронавирусом / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для оказания помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса.

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ запускает план стратегической готовности и реагирования для того, чтобы поддерживать страны в предупреждении, выявлении и диагностике передачи коронавируса.

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"Мы просим 675 миллионов долларов для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев. 60 миллионов долларов от этой суммы – на финансирование операций ВОЗ, остальные – для тех стран, которые подвергаются особому риску", – сказал Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, организация выделила 9 миллионов долларов из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

Добавим, сейчас 80% больных коронавирусом находятся в китайской провинции Хубэй. По состоянию на 5 февраля 2020 года подтверждено более 24 тысяч случаев заболевания в Китае и 176 за рубежом. Зафиксировано 493 летальных случаев.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Медицина Китай ВОЗ
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