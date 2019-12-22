Важнейшие прорывы в борьбе с раком, которые ученые осуществили в 2019 году

Онкологические заболевания уже давно лидируют среди причин смертности во всем мире. Однако ученые продолжают искать перспективы лечения для пациентов, заболевших раком. Редакция Здоровье 24 собрала для вас самые популярные и действенные методы лечения онкозаболеваний.

Ежегодно в мире регистрируется 14 миллионов новых случаев рака, из которых 140 тысяч приходятся на Украину. По данным ВОЗ в нашем государстве более 1 миллиона больных и ежедневно около 450 человек узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль.

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На развитие опасной болезни влияет пол и возраст человека. Наиболее распространенными онкологическими формами злокачественных опухолей являются: у мужчин – рак трахеи, бронхов, легких, у женщин – рак молочной железы.



Самые распространенные виды рака в Украине / Инфографика Здоровье 24

Почему рак так трудно вылечить? Рак имеет почти такую же ДНК, как и человек, страдающий онкологическим заболеванием, поэтому иммунной системе трудно вовремя его обнаружить. Опухоли размножаются и мутируют. Поэтому лечение, которое действовало на опухоль на начальных стадиях, уже неэффективно против ее нового "клона" на более поздних. К сожалению, единого препарата не существует, потому что нет универсального типа рака.

Существуют три метода лечения рака: хирургический, с помощью медикаментов, а также лучевой терапии. При выборе способа лечения врач опирается на форму рака и стадию. После этого он должен предложить пациенту оптимальный метод, который поможет максимально продлить жизнь. Однако пациент сам выбирает, подходит ли для него такой способ.

Основные методы лечения рака

Самым эффективным способом лечения онкозаболеваний является химиотерапия.

Это метод лечения рака с помощью химиопрепаратов. Они имеют цитотоксическое (которое разрушает опухолевые клетки) и цитостатическое действие (которое тормозит их рост). Во время химиотерапии рака лекарства вводятся внутривенно или принимаются внутрь в капсулах или таблетках.

Однако подход к химиотерапии должен быть очень персонифицированным, врач и пациент вместе взвешивают все преимущества и риски, потому что около 3% пациентов с раком умирают из-за химиотерапии.



Химиотерапия через капельницу / Фото bolejnet.ru

Облучение или лучевая терапия

Это лечение рака высокими дозами радиации. Она повреждает ДНК раковых клеток и запускает механизм самоуничтожения. Существует два основных вида лучевой терапии: внутренняя – локальный вид терапии, направленный на конкретную часть тела, дистанционная – специальный аппарат на расстоянии облучает тело с разных сторон.

С помощью облучения лечат такие виды рака: рак щитовидной железы, легких, груди и тому подобное. Однако от него могут быть различные побочные эффекты, в частности потеря волос, потеря аппетита, тошнота, диарея.



Облучение как лечение рака / Фото Pinterest

Иммунотерапия

Она помогает нашему иммунитету распознавать раковые клетки и уничтожать их. Терапия может иметь различные формы, но чаще всего – это капельницы. В некоторых случаях они являются основой лечения. Например, при меланоме (раке кожи) или раке легких часто прежде всего используют именно иммунотерапию.

Побочные эффекты от иммунотерапии тоже есть: часто это аутоиммунные заболевания, когда иммунитет начинает атаковать наши собственные органы и ткани.



Иммунотерапия – новый метод борьбы с раком / Фото Capavelo

Таргетная терапия

Это новый вид лечения рака, преимущественно в форме таблеток. Он нацелен на раковые гены, белки и ткани, благодаря которым опухоль выживает и растет. Чаще всего эту терапию используют на 3-4 стадии рака.

Таргетная терапия может: блокировать или выключать сигналы, позволяющие раковым клеткам расти и размножаться; не позволять клеткам жить дольше, чем нужно; разрушать раковые клетки. К тому же, таргетные препараты не просто действуют на опухоль, но и задействуют нашу собственную иммунную систему для борьбы с болезнью.



Таргетная терапия в борьбе с раком / Фото biomedical

Прорывы в лечении рака молочной железы

Согласно статистике, из-за рака молочной железы в Украине каждый час умирает женщина. А все потому, что каждая 7-8 женщина, имеющая проблемы с грудными железами, к врачам обращается слишком поздно. Человека может спасти раннее выявление болезни, ведь на первой стадии рак груди излечивается в 95% женщин. Все, что нужно знать о раке молочной железы – читайте здесь.

Болезнь начала возникать у людей молодого возраста, хотя и считается, что в группе риска находятся женщины 40 лет с наследственной семейной предрасположенностью – около 10% всех случаев являются наследственными.

Как провести самообследование? Нужно стать перед зеркалом сначала с опущенными руками и хорошо осмотреть грудь, а дальше тоже самое сделать с заложенными за голову руками. Следует обратить внимание на изменение формы или размера, на покраснение и припухлости участков кожи молочной железы, втягивание или выпячивание участков кожи, на втягивание сосков и наличие выделений из них.



Рак груди: общая информация / Инфографика 24 канала

Радиотерапию считают действенным оружием против рака груди. Часто этот локализованный метод лечения применяют отдельно или в комплексе с химиотерапией. В процессе радиотерапии применяется радиоактивное излучение. Оно разрушает раковые клетки в пораженной зоне. Однако соседние ткани остаются неповрежденными.

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В течение последнего десятилетия стремительно возросло количество онкологических операций, сопровождающихся одномоментной или отсроченной реконструкцией молочной железы с применением собственных тканей тела женщины или применением силиконовых имплантов.

Кроме того, ученые из Гонконгского баптистского университета выяснили, что металл родий можно использовать для лечения трижды негативного рака молочной железы. Так, препараты на основе родия подавляют процесс роста клеток и проявляют мощную противоопухолевую активность.

Прорывы в лечении рака мозга

Заметим, что опухоли головного мозга по частоте занимают пятое место среди опухолей других локализаций. В большинстве случаев, ранние симптомы одинаковы. Основные симптомы рака мозга: головная боль, изменение зрения, чувство тошноты, легкое головокружение, чувство слабости, проблемы с памятью, внезапные судороги или приступы.

Американские исследователи нашли способ, как можно побороть одну из самых распространенных и агрессивных форм рака опухоли мозга – глиобластому, которая содержит высокую концентрацию фермента CDK5. Попробовав заблокировать этот фермент, ученые смогли остановить рост опухолей.



Рак мозга имеет очень обычные симптомы

А вот австралийские исследователи создали препарат на основе золота, который в 24 раза эффективнее влияет на раковую клетку, чем лекарства цисплатин, которые сейчас применяют для лечения. Он эффективен против пяти типов раковых клеток. Противораковые препараты на основе металлов известны давно и они достаточно успешно повышают выживаемость пациентов.

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Другие методы лечения рака

В больнице Лондона 11-летний мальчик стал первым пациентом, получившим терапию, использующую его собственные клетки для борьбы с раком. Сначала его лечили обычным способом борьбы против рака: химиотерапией и трансплантацией костного мозга. Зато новая терапия предполагает изъятие иммунных клеток, после чего их модифицируют, чтобы они могли распознать раковые клетки.



Новый метод помогает клеткам распознавать рак

Такой способ лечения получил лицензию и его могут применять для пациентов до 25 лет с острым лимфобластным лейкозом В-клеток.

Отметим, что классическая медицина не рекомендует использование нетрадиционных методов лечения. Все потому, что современная наука основана на доказательной медицине. Для того, чтобы любой метод лечения применять на практике, он сначала должен пройти клинические испытания и доказать свою эффективность.

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