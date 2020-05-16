Борис Джонсон считает, что из-за ожирения COVID-19 у него протекал в тяжелой форме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что причиной тяжелой формы коронавирусной болезни у него, вероятно, стало ожирение.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на близкие к премьеру источники.

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Борис Джонсон изменил свое отношение к национальной программы борьбы с ожирением, когда узнал, что пациенты с избыточным весом имеют больший риск осложнений от коронавирусной инфекции.

Я изменил свое мнение по этому поводу (национальной программы борьбы с ожирением). Мы должны усилить деятельность в этом направлении,

– сообщил премьер-министр.

Теперь Джонсон уже не будет критиковать налог на продукты с повышенным содержанием сахара. Ранее он называл это решение недейственным и несправедливым для беднейшего населения.

Как писали британские СМИ, до госпитализации премьер Британии весил 111 килограммов при росте 175 сантиметров. Индекс массы тела (ИМТ) был 36, указывающим ожирением.

К слову, почти каждый третий британец страдает от ожирения. Также около недели назад в университете Глазго было представлено исследование о том, что люди с избыточным весом госпитализируются с коронавируса два раза чаще.

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