Борис Джонсон считает, что вакцину от коронавируса могут и не найти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ожидает создания вакцины от коронавируса. Впрочем как заявил политик, гарантировать, что такая будет, сейчас нельзя.

Оксфордские ученые уже работают над вакциной и, вроде бы, есть какие-то результаты, но это не точно, заявил Джонсон. Об этом сообщает издание CNN .

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В качестве примера он рассказал историю борьбы с атипичной пневмонией. Мол, ученые со всего мира работают над разработкой вакцины против нее уже 18 лет.

От массовой вакцинации или лечения нас могут отделять год или больше. При худшем сценарии мы можем никогда не найти вакцину,

– заявил британский премьер в "дорожной карте" выхода из карантина.

В то же время он заявил, что создание вакцины от коронавируса – "единственный устойчивый вариант" для выхода из пандемии.

Что известно о вакцине от коронавируса? Пока нет ни вакцины, ни лекарств, которые бы помогали выздоравливать больным коронавирусом. Сейчас ученые и медики могут говорить только о медицинских препаратах, которые помогают легче переносить коронавирус.



В то же время большинство развитых стран, пострадавших от пандемии, работают над разработкой вакцины. Впрочем обещают, что такая появится минимум через год.