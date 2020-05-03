Борис Джонсон признался, что врачи были готовы объявить о его смерти от коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, рассказал что врачи готовились к варианту об объявлении его смерти.

Об этом Джонсон сказал в интервью изданию The Sun.

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По его словам, на случай его возможной смерти от коронавируса власть уже разработала план действий, а врачи подготовили официальное заявление.

Это был тяжелый момент, я не буду этого отрицать. У них была стратегия со сценарием смерти "по сталинскому типу"... Я не был в отличной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были все возможные меры, что делать, если что-то пошло не так,

– поделился Борис Джонсон.

Днями ранее на Даунинг-стрит премьер-министр сказал, что он не мог понять ему не становится лучше, когда он попал в больницу, ведь состояние здоровья быстро ухудшалось.

"Но плохой момент наступил, когда было 50-50, что медики собирались поставить трубку в мое горло. В конце концов они дали мне кислородную маску, и я получал литры и литры кислорода", – добавил он.

Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно

COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. Сначала он оставался дома и продолжал дистанционно выполнять свои обязанности.

Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.

6 апреля премьера Британии перевели в отделение интенсивной терапии, потому что состояние здоровья политика ухудшилось.

Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.

Впоследствии он сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за спасенную жизнь.

27 апреля политик снова вышел на работу.

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