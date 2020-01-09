Борьба со старостью: биологи продолжили жизнь червей в рекордных пять раз

Ученые смогли продлить жизнь червей в рекордных пять раз. Открытие выявит новые подходы к продлению жизни человека.

Работа ученых из биологической лаборатории MDI открывает новые горизонты: авторы увеличили продолжительность жизни червей на 500%. Это эквивалентно человеческим 400 лет, пишет New Atlas.

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Как проводили исследования

Исследования проводили на круглом червяке Caenorhabditis elegans – это один из любимых у биологов модельных объектов для изучения процессов старения. Срок его жизни составляет всего три-четыре недели, следовательно любые изменения жизненного цикла можно легко отследить в лаборатории.

Черви стали долгожителями благодаря изменению двух сигнальных путей – IIS и TOR. Отдельно они продлевали жизнь на 100% и 30% соответственно. Соединив оба в одном организме, авторы ожидали увидеть суммарный эффект в районе 130%. Тем не менее, изменения оказались гораздо значительнее.

Причина кумулятивного эффекта – взаимное влияние молекулярных путей.

Это подтверждает, что единого "гена долголетия" не существует, а для борьбы со старением нужно влиять не на отдельные сигнальные пути, а на цели их сети.

Модификация путей IIS и TOR, понятно, не увеличит человеческую жизнь до 400 лет. Возможно, аналог такого влияния вообще не окажет никакого влияния на скорость старения человека. Однако, открытие указывает новые перспективные направления в борьбе за долголетие.

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