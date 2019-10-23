Женщина из Энергодара заболела ботулизмом из-за вяленой тарани

Жительницу города Энергодар, что в Запорожской области, госпитализировали с диагнозом ботулизм. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Во время расследования случая заражения было установлено, что единственной причиной могла стать только вяленая тарань, изготовленная в домашних условиях, сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины.

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Остатки этого пищевого продукта направили на лабораторное исследование, чтобы точно убедиться, что там есть ботулотоксин.

Также сообщается, что в прошлом году в Запорожской области было зарегистрировано 10 случаев заболевания ботулизмом, 2 людей умерли. Интересно, что причиной этих заболеваний стала рыба домашнего производства.

С начала 2019 года в области уже зарегистрировано 9 случаев заболевания ботулизмом, пострадало 10 человек. Для двоих из них, к сожалению, употребление рыбной продукции привело к смертельным последствиям.

Ботулизм – это Острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Возникает вследствие употребления в пищу пищевых продуктов, которые содержат микробный токсин ботулинум. Токсин палочки ботулизма является наиболее опасным из всех известных бактериальных токсинов.

Сколько украинцев заболело ботулизмом и как избежать заражения

Как сообщает ТСН, в Украине с начала года заболело 102 взрослых и 3 ребенка – 4 из пациентов умерли.

Это заболевание может возникнуть, если есть продукты без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые или вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть все условия для развития микробного токсина.

В Украине чаще всего заболевают этой болезнью из-за употребления консервированных домашних грибов, копченой или вяленой рыбы, мяса и колбасы, а также бобовых консервов.

К сожалению, если человек потребляет продукт, он не сможет заметить наличие этого токсина, ведь у него нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

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