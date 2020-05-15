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В Бразилии за сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19

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В Бразилии за сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19
В Бразилии за сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19 / Getty Images

В Бразилии за минувшие сутки обнаружили почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За 14 мая прирост количества больных стал самым высоким в стране с начала эпидемии. Новые данные опубликованы на Worldometers.info. 

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Кроме того, за минувшие сутки было сообщено о 835 летальных случаях.

Добавим, что 15 мая подтверждено 247 новых случаев заражения и 6 смертей.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Бразилии заболело 203 165 человек, из них – 79 479 выздоровели. К сожалению, в стране умерло 13 999 людей от осложнений, вызванных COVID-19.

Эксперты считают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик, а дальше ситуация начнет нормализоваться.

Президент Жаир Болсонару изначально активно занижал опасность COVID-19, называя вирус "небольшими гриппом".

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Бразилия Здоровье Здоровая жизнь
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