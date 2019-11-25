Бред после наркоза указывает на развитие Альцгеймера

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Причины послеоперационного делирия / naver

Ученые предполагают, что бред после операции может быть признаком возникновения болезни Альцгеймера в будущем.

Предрасположенность к болезни Альцгеймера является главным фактором возникновения бреда после наркоза, кроме того, каждый случай этого явления повышает риск возникновения этой болезни, сообщает Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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Ученые из Бостона изучили анамнез здоровых пожилых людей, переживших операцию. Они заметили, что пациенты с мутацией гена APOE грезили значительно сильнее.

Фактори ризику хвороби Альцгеймера
Делирий может быть фактором риска болезни Альцгеймера

 
Ген APOE – это
Ген, кодирующий белок (аполипопротеин Е), участвует в жировом обмене крови и метаболизме холестерина в гиппокампе.  
 
Мутация этого гена под названием APOE-4 – самый известный генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера.

Специалисты проанализировали частоту, состояние и продолжительность бреда каждого из 560 пациентов в возрасте от 70 лет. Кровь пациентов забирали сразу до и после операции, а также через два дня и через месяц.

Оказалось, что сильнее бредили люди с геном APOE-4 и высоким С-рекреативным белком.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Мозг Медицина болезнь Альцгеймера
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