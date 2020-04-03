Бригады скорой в Дубно не имели масок: объяснение Зеленского
На Ровненщине в городе Дубно врачи скорой помощи не получили средств индивидуальной защиты. Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам обратил особое внимание на этот случай.
Из Киева на Ровненщину отправили 1 тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для медицинских работников. Об этом Зеленский рассказал в обращении.
Главное Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса
Но Департамент здравоохранения Ровненской области, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи.
Вчера вопрос решен частично – переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками. Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах,
– отметил Зеленский.
Смотрите полное обращение Зеленского к украинцам
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