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Британцам предлагают отправить интимные фото, чтобы поддержать врачей

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Эротические фото для врачей / Unsplash

Лондонский диджей и продюсер Алекс Уоррен запустил благотворительную кампанию Nudes for Heroes: в ее рамках шоумен предлагает взрослым британцам отправлять свои обнаженные фото, чтобы помочь врачам, которые борются с эпидемией COVID-19.

Проект Уоррена работает на площадке OnlyFans: именно туда будут загружаться обнаженные фото всех волонтеров, пишет Indy100.

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Бесплатный доступ к этому архиву будет только у медработников, а все остальные смогут получить его за 10 фунтов в месяц. Все деньги, собранные на подписках, направят в Национальную службу здравоохранения Великобритании.


Врачи получат бесплатный доступ к фото / unsplash.com

По словам Уоррена, волонтерам необязательно фотографировать лица. Главное, чтобы все участники были совершеннолетними.

Редакцию Indy100, однако, смутили условия публикации фото. Согласно им, участники проекта отказываются от авторских прав на снимки, позволяя авторам Nudes for Heroes делать с изображениям что угодно.

К тому же, даже если автор передумает, а его фото уберут с площадки, он не сможет контролировать действия третьих лиц, которые, возможно, уже загрузили фотографии.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Секс
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