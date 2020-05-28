24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В Британии самая высокая смертность в Европе от коронавируса, – Financial Times

- Читати новину українською
В Британии самая высокая смертность в Европе от коронавируса
В Британии самая высокая смертность в Европе от коронавируса / Getty Images

В Великобритании зафиксирована самая высокая смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

Читайте также В Британии требуют отставки советника Джонсона за нарушения карантина: реакция премьера

За последнюю неделю, после 20 марта в Великобритании зафиксировали на 59 537 смертей больше, чем в среднем за аналогичный период в предыдущие годы.

Журналисты FT пишут, что COVID-19 стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион жителей.

Также этот показатель выше, чем аналогичный показатель в Италии, Бельгии, Испании, Нидерландах и еще 13 странах, по которым имеются сравнительные данные.

На этом этапе пандемии, этот уровень смертности выше, чем в любой другой стране, которая дает правдивые данные,
– добавили в издании.

По оценкам FT, рост смертности отмечается во всех районах Великобритании, но самый большой скачок зарегистрирован в Лондоне (+ 130%).

Такой прирост объясняется тем, что британское правительство не решил сразу ввести карантинные мероприятия.

Журналисты добавили, что Бразилия, Россия и Китай, не вошедшие в исследование, также имеют высокую смертность, однако даже у них показатели лучше, чем у Британии.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Великобритания Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
сегодня , 15:30 Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
Анастасія Лукашевська
Когда нужно делать прививки: календарь
27 мая , 16:26 Когда нужно делать прививки: календарь
Анастасія Кушпіт
Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
25 мая , 18:58 Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
Олександр Бевза