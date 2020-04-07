Британия отказывается от китайских тестов на коронавирус – таких, которыми пользуется Украина

Британское правительство обнаружило, что миллион тестов на выявление антител коронавируса, которые ранее были закуплены в Китае, являются неисправными. Поэтому правительство Великобритании намерено от них отказаться.

Директор Центра публичного здоровья Великобритании Джон Нолтон в интервью The Times заявил, что эти тесты являются недостаточно качественными, а правительство признало, что они не соответствуют установленным стандартам.

К слову Кличко объяснил, почему Украина получила китайские тесты, от которых отказалась Испания

Главная задача тестов на антитела – установить, у людей, переболевших коронавирусом, выработался ли иммунитет к инфекции. Впрочем китайские тесты эффективны лишь в тяжелых случаях болезни.

Из-за неэффективности правительство Великобритании больше не намерено закупать эти тесты в Китае. Зато ученые продолжат работу над улучшением результатов тестов на антитела.

К слову, ранее о неэффективности китайских тестов и медицинских средств уже говорили несколько стран. Среди них, например, Испания, Нидерланды и Чехия.

Что известно об этих же тестах в Украине?Такими же тестами на антитела пользуются и в Украине. В частности, ими хвастался столичный мэр Виталий Кличко. Ранее о них уже говорили, когда от тестов решила отказаться Испания.



Впрочем Кличко тогда пояснил, что речь идет об одной и той же компания, но Испания отказалась от тестов на антиген, а Украина закупала тесты на антитела. Так вот, на этот раз говорится об одних и тех же тестах.



Сравнение тестов на коронавирус / инфографика 24 канала