24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Британия отказывается от китайских тестов на коронавирус – таких, которыми пользуется Украина

- Читати новину українською
Британия отказывается от китайских тестов на коронавирус / rtl.de

Британское правительство обнаружило, что миллион тестов на выявление антител коронавируса, которые ранее были закуплены в Китае, являются неисправными. Поэтому правительство Великобритании намерено от них отказаться.

Директор Центра публичного здоровья Великобритании Джон Нолтон в интервью The Times заявил, что эти тесты являются недостаточно качественными, а правительство признало, что они не соответствуют установленным стандартам.

К слову Кличко объяснил, почему Украина получила китайские тесты, от которых отказалась Испания

Главная задача тестов на антитела – установить, у людей, переболевших коронавирусом, выработался ли иммунитет к инфекции. Впрочем китайские тесты эффективны лишь в тяжелых случаях болезни.

Из-за неэффективности правительство Великобритании больше не намерено закупать эти тесты в Китае. Зато ученые продолжат работу над улучшением результатов тестов на антитела.

К слову, ранее о неэффективности китайских тестов и медицинских средств уже говорили несколько стран. Среди них, например, Испания, Нидерланды и Чехия.

Что известно об этих же тестах в Украине?Такими же тестами на антитела пользуются и в Украине. В частности, ими хвастался столичный мэр Виталий Кличко. Ранее о них уже говорили, когда от тестов решила отказаться Испания.

Впрочем Кличко тогда пояснил, что речь идет об одной и той же компания, но Испания отказалась от тестов на антиген, а Украина закупала тесты на антитела. Так вот, на этот раз говорится об одних и тех же тестах.

тести на коронавірус, порівняння
Сравнение тестов на коронавирус / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Китай Великобритания
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
Здорове життя 74363
сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Новини України 26041
сегодня , 06:41 В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Новини України 19959
сегодня , 13:39 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 50781
сегодня , 11:05 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 27 человек
Лікування 19619
сегодня , 10:06 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
Традиції 49849
сегодня , 13:30 iPhone 12: полные характеристики, детали дизайна и фото
Смартфони 17371
сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 165765
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
сегодня 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук