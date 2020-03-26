24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Британия превратит Манчестер Арену и Бирмингем в гигантские больницы с моргами

- Читати новину українською

В Британии главные развлекательные центры превращают в гигантские полевые больницы из-за стремительного распространения коронавируса и большого количества больных. В частности, переоборудуют Национальный выставочный центр (Бирмингем) возле Бирмингема, который имеет 18 выставочных залов и ежегодно принимает десятки громких конференций и выставок.

Фото, которые свидетельствуют, что Манчестер Арену и Бирмингемский НЭК уже начали превращать в госпитали опубликовало издание DailyMay.

Читайте также: В Мадриде открыли крупнейший в Европе госпиталь для больных коронавирусом – фото

Руководство центров уже заявило о готовности принять больных и немедленно отреагировать, если будет указание правительства. Специальная комиссия по здравоохранению в Бирмингеме отметила, что ожидает "национальной готовности".

Фото свидетельствуют, что работы по переоборудованию уже начали. Так, wентр ExCel в Ист-Лондон станет полевой больницей на 4 тысячи коек с двумя моргами, а в аэропорту города прекращают гражданские рейсы, чтобы военные самолеты могли транспортировать больных.


Военные уже работают над оснащением центров/Фото: dailymail

Работник поделился видео в выставочном зале, где вчера началась работа, как Министерство обороны и NHS создает новую больницу с нуля для размещения пациентов Covid-19.

Выставочным центром в Восточном Лондоне станет больница NHS Nightingale, которая имеет вентиляторы и кислород возле каждой кровати. Известно, что военных медиков также привлекут к лечению больных коронавирусом.


В Британии определили три гигантские госпитальные базы / Фото: dailymail 

Коронавирус в Британии: коротко

  • По состоянию на 26 марта в Великобритании зафиксировали 9 тысяч 672 случая инфицирования коронавирусом.
  • От осложнений умерли 465 человек.
  • Пандемия коронавирус вынудила Великобританию ввести строгие ограничения. С 23 марта, британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Спорт Великобритания Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук