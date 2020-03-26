Британия превратит Манчестер Арену и Бирмингем в гигантские больницы с моргами

В Британии главные развлекательные центры превращают в гигантские полевые больницы из-за стремительного распространения коронавируса и большого количества больных. В частности, переоборудуют Национальный выставочный центр (Бирмингем) возле Бирмингема, который имеет 18 выставочных залов и ежегодно принимает десятки громких конференций и выставок.

Фото, которые свидетельствуют, что Манчестер Арену и Бирмингемский НЭК уже начали превращать в госпитали опубликовало издание DailyMay.

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Руководство центров уже заявило о готовности принять больных и немедленно отреагировать, если будет указание правительства. Специальная комиссия по здравоохранению в Бирмингеме отметила, что ожидает "национальной готовности".

Фото свидетельствуют, что работы по переоборудованию уже начали. Так, wентр ExCel в Ист-Лондон станет полевой больницей на 4 тысячи коек с двумя моргами, а в аэропорту города прекращают гражданские рейсы, чтобы военные самолеты могли транспортировать больных.



Военные уже работают над оснащением центров/Фото: dailymail

Работник поделился видео в выставочном зале, где вчера началась работа, как Министерство обороны и NHS создает новую больницу с нуля для размещения пациентов Covid-19.

Выставочным центром в Восточном Лондоне станет больница NHS Nightingale, которая имеет вентиляторы и кислород возле каждой кровати. Известно, что военных медиков также привлекут к лечению больных коронавирусом.



В Британии определили три гигантские госпитальные базы / Фото: dailymail

Коронавирус в Британии: коротко

По состоянию на 26 марта в Великобритании зафиксировали 9 тысяч 672 случая инфицирования коронавирусом.

От осложнений умерли 465 человек.

Пандемия коронавирус вынудила Великобританию ввести строгие ограничения. С 23 марта, британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

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