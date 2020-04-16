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Британия продлила карантин на 3 недели

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/ Getty Images

В связи с пандемией COVID-19, правительство Великобритании решило продлить карантин в стране еще на три недели.

Глава МИД Доминик Рааб заявил, что еще не время для ослабления ограничений, сообщает BBC.

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Рааб добавил, что пока что безответственно говорить о том, когда могут снять действующие карантинные ограничения.

Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет наиболее безответственной вещью, поэтому я не могу этого делать,
– заявил Рааб.

Также он отметил, что в мероприятиях социального дистанцирования можно заметить некоторую эффективность. Впрочем, правительственные советники утверждают, что это непоследовательно, ведь в некоторых ситуациях уровень заражения растет.

У нас все еще не снизился уровень заражения настолько, насколько нужно. Любое изменение меры социального дистанцирования сейчас может грозить значительным увеличением инфекций,
– добавил Рааб.

Отметим, что этот шаг поддержала даже оппозиция. Тако правительство заявило, что планирует до конца апреля проводить 100 000 тестов в день.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Великобритания Новости Здоровье Здоровье Лечение
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