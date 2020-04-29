В Великобритании будут тестировать на COVID-19 всех, кто ходит на работу

Правительство Великобритании расширило круг лиц, которые должны проходить тесты на коронавирус. Поэтому тестирование на коронавирус стало доступным миллионам граждан.

Если еще на прошлой неделе тестирование было распространено на всех работников ключевых отраслей в Британии и их домохозяйства, то теперь тесты на COVID-19 проходит значительно больше людей. Об этом сообщает ВВС.

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Кто имеет право проходить тестирование на коронавирус:

все постояльцы и персонал домов для пожилых людей;

люди старше 65 лет;

те, кто вынужден покидать свои дома и идти на работу.

Правительство стремится достичь возможности делать 100 тысяч тестов в день уже к 30 апреля. По состоянию на 27 апреля эта отметка находилась на уровне 43 тысяч тестов в день.

Коронавирус в Великобритании: главное

По состоянию на 29 апреля в Британии зафиксировали 161 145 случаев заражения коронавирусом.

Тесты на коронавирус показали положительный результат даже у премьер-министра Бориса Джонсона и сына Елизаветы II принца Чарльза. Оба уже выздоровели.

Гражданам Великобритании пока разрешили выходить на улицы для того, чтобы закупить продукты в супермаркетах или аптеках, посетить больницу и один раз в день заниматься спортом.

Все, у кого есть возможность, перешли на дистанционную работу и обучение.

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