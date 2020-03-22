Британские ученые определили новые симптомы коронавируса

Коронавирусная инфекция Covid-19 может вызвать частичную или полную потерю обоняния – аносмию .

Об этом сообщает издание ENT со ссылкой на слова экспертов Британской ассоциации оториноларингологии.

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Исследователи изучили данные зараженных из Китая, Южной Кореи, Германии и Италии, ученые пришли к выводу, что коронавирус вызывает полную или частичную потерю обоняния.

Ученые добавили, что иногда аносмия может быть единственным симптомом Covid-19. То есть коронавирус пройдет без известных признаков – боль в горле, сухой кашель и повышение температуры.



Мифы и правда про коронавирус/Инфографика 24 канала

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