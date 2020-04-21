Британские ученые в четверг начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

В четверг, 23 апреля, в Великобритании начнутся испытание вакцины против коронавируса на людях. При этом испытывать сразу две вакцины, над которыми работали разные команды ученых.

На первом этапе вакцину испытывают на 500 добровольцах. Их разделят на две группы. Одна получит вакцины, над которой работали ученые Оксфордского университета. Вторая часть получит вакцины, которые разработали в Имперском колледже Лондона. Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

Читайте также Если бы не карантин, то в Украине было бы 180 тысяч больных COVID-19, – Ляшко

Ученые будут отслеживать состояние вакцинированных добровольцев до середины мая. Главное – не заразятся ли они коронавирусом. Если все будет успешно, то второй этап будет включать уже тысячу добровольцев.

Обе команды ученых получат минимум по 200 миллионов фунтов из госбюджета на эти испытания.

Отметим, что в Оксфорде ученые заявляли о 80% успеха их вакцин. И они готовы начать производство вакцин еще до окончания испытаний, чтобы до сентября у них был готов один миллион доз.

Оксфордская вакцина получила название ChAdOx1 nCoV-19. Она изготовлена ​​из безвредного вируса шимпанзе, который был генетически модифицирован для переноса части коронавируса.

В Имперском колледже Лондона еще в феврале начали тестировать вакцины на животных.

Течение коронавируса / Инфографика 24 канала