Британский эпидемиолог ушел с должности из-за нарушения собственных правил карантина

Британский эпидемиолог Нил Фергюсон ушел с поста советника правительства после того, как нарушил собственные правила социального дистанцирования, которые ввели в стране.

Он принял такое решение после того, как издание Daily Telegraph сообщило, что он встречался с "замужней любовницей" в своем доме, пишет BBC.

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Ранее ученый заявлял, что ограничительные меры в Великобритании необходимы и если их не ввести, умрут 250 тысяч жителей страны.

К нему прислушивался премьер-министр Борис Джонсон и 23 марта ввел карантинные ограничения, чтобы остановить распространение вируса. В рамках этих мер партнерам, которые не живут вместе, не разрешалось встречаться.

Фергюсон признал, что действовал неправильно. Он добавил, что уже переболел коронавирусом, поэтому решил, что имеет иммунитет.

Я сожалею о любом подрыве необходимости в социальном дистанцировании,

– рассказал эпидемиолог.

По данным Daily Telegraph, Фергюсон встречался с любовницей 30 марта и 8 апреля, после введения карантинных ограничений.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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