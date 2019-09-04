Британский подросток потерял зрение из-за чипсов и картофеля фри

Подросток, который преимущественно питался только снеками и картофелем фри потерял зрение из-за нехватки витаминов.

После завершения начальной школы парень ел только картофель фри, чипсы и белый хлеб. Лишь иногда он добавлял в свой рацион ветчину или сосиски, сообщает Annals of Internal Medicine.

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Анализы показали, что у парня – дефицит витаминов в организме. Подросток, имя которого не раскрывают, посещал врача еще когда ему было 14 лет – он чувствовал усталость и упадок сил. Тогда ему диагностировали дефицит витамина B12 и посоветовали употреблять пищевые добавки. Однако парень и в дальнейшем не придерживался правильного режима питания.

Три года спустя его доставили в офтальмологическую клинику в Бристоле из-за потери зрения. Врачи пришли к выводу, что у парня – серьезный дефицит витамина B12, а также других важных витаминов и минералов – в частности меди, селена и витамина D.



Из-за неправильного питания парень ослеп

В то же время у подростка не было ни лишнего веса, ни чрезмерной худобы. Зрение парня в конце концов ухудшилось настолько, что соответствует критериям, которые позволили зарегистрировать его как слепого. При этом, он все еще может передвигаться без посторонней помощи – благодаря периферийному зрению.

Свою пищевое поведение он объяснил тем, что не переносил некоторые виды пищи, поэтому картофель фри и чипсы были единственным, чего ему хотелось, и тем, что, по его ощущениям, он мог есть

Подростку диагностировали пищевую оптическую нейропатию. Ее можно вылечить, если проблема выявлена на ранней стадии. В случае же, если вовремя не начать лечение, то пациенту придется жить с этим всю жизнь.

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