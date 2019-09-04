Британский подросток потерял зрение из-за чипсов и картофеля фри

201 Читати новину українською
Подросток потерял зрение
Подросток потерял зрение / pixabay.com

Подросток, который преимущественно питался только снеками и картофелем фри потерял зрение из-за нехватки витаминов.

После завершения начальной школы парень ел только картофель фри, чипсы и белый хлеб. Лишь иногда он добавлял в свой рацион ветчину или сосиски, сообщает Annals of Internal Medicine.

Читайте также: Сколько можно есть картофеля фри без вреда для здоровья

Анализы показали, что у парня – дефицит витаминов в организме. Подросток, имя которого не раскрывают, посещал врача еще когда ему было 14 лет – он чувствовал усталость и упадок сил. Тогда ему диагностировали дефицит витамина B12 и посоветовали употреблять пищевые добавки. Однако парень и в дальнейшем не придерживался правильного режима питания.

Три года спустя его доставили в офтальмологическую клинику в Бристоле из-за потери зрения. Врачи пришли к выводу, что у парня – серьезный дефицит витамина B12, а также других важных витаминов и минералов – в частности меди, селена и витамина D.

Через неправильне харчування хлопець осліп
Из-за неправильного питания парень ослеп

В то же время у подростка не было ни лишнего веса, ни чрезмерной худобы. Зрение парня в конце концов ухудшилось настолько, что соответствует критериям, которые позволили зарегистрировать его как слепого. При этом, он все еще может передвигаться без посторонней помощи – благодаря периферийному зрению.

Свою пищевое поведение он объяснил тем, что не переносил некоторые виды пищи, поэтому картофель фри и чипсы были единственным, чего ему хотелось, и тем, что, по его ощущениям, он мог есть

Подростку диагностировали пищевую оптическую нейропатию. Ее можно вылечить, если проблема выявлена на ранней стадии. В случае же, если вовремя не начать лечение, то пациенту придется жить с этим всю жизнь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Вторая часть фильма "Малефисента": трейлер и новые постеры с Анджелиной Джоли
сегодня
2791
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
сегодня 13:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
5099
Как перестать бояться стоматологов
3 сентября 16:00 Как перестать бояться стоматологов
Олександр Бевза 140
Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм
2 сентября 20:00 Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм
Олександр Бевза 814
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
1 сентября 09:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 45516
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
27 августа 07:49 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
12625
Новости
Больше новостей
Залиште відгук