Британское правительство может закрыть города из-за вспышки коронавируса
Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок рассказал, что в Великобритании рассматриваются варианты закрытия школ, запрета проведения больших собраний и изоляции городов для борьбы с коронавирусом Covid-19.
По состоянию на 2 марта в Великобритании подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом. Правительство Великобритании рассматривает все варианты: от закрытия школ до изоляции целых городов. Об этом заявил министр здравоохранения Хэнкок, пишет The Guardian.
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Уже на этой неделе британские министры опубликуют план, в котором объяснят, как страна будет бороться с Covid-19, если объявят пандемию.
"По наихудшему сценарию, нам придется принять некоторые довольно серьезные меры, которые могут повлечь социальные и экономические срывы", – сказал Хэнкок.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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