Британское правительство может закрыть города из-за вспышки коронавируса

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок рассказал, что в Великобритании рассматриваются варианты закрытия школ, запрета проведения больших собраний и изоляции городов для борьбы с коронавирусом Covid-19.

По состоянию на 2 марта в Великобритании подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом. Правительство Великобритании рассматривает все варианты: от закрытия школ до изоляции целых городов. Об этом заявил министр здравоохранения Хэнкок, пишет The Guardian.

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Уже на этой неделе британские министры опубликуют план, в котором объяснят, как страна будет бороться с Covid-19, если объявят пандемию.

"По наихудшему сценарию, нам придется принять некоторые довольно серьезные меры, которые могут повлечь социальные и экономические срывы", – сказал Хэнкок.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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