Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание органов дыхания, которое сопровождается чрезмерной активностью бронхов и протекает с симптомами свистящего дыхания, удушья, скованности в грудной клетке, ночного и утреннего кашля.

Ко Всемирному дню больного бронхиальной астмой (11 декабря) Здоровье 24 пообщалось с членом европейского респираторного общества, врачом-пульмонологом высшей категории Медицинского центра Medicover Надеждой Сидорик, чтобы узнать, что это за болезнь, как ее лечить, и что делать, чтобы не заболеть.

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По данным ВОЗ в 2017 году 235 миллионов людей в мире страдают от астмы, и их количество постоянно растет. В Украине бронхиальная астма официально охватывает менее 1% населения, но мы не знаем, сколько украинцев страдают от этого недуга без установленного диагноза.

Бронхиальная астма – симптомы - удушье с нарушением вдоха;

- ночной и утренний кашель;

- кашель, возникающий при физической нагрузке;

- ощущение свиста в грудной клетке;

- дискомфорт в грудной клетке.

Эти симптомы чаще всего проявляются ночью и после пробуждения, усиливаются при контакте с инфекцией, аллергенами и во время проявления сильных эмоций (плача или смеха).

Причины возникновения бронхиальной астмы

Среди факторов, способствующих возникновению бронхиальной астмы, выделяют внутренние и внешние. Внутренними факторами являются наследственность или генетическая предрасположенность и повышенный вес тела.

Приступы бронхиальной астмы может провоцировать шерсть животных

А к внешним факторам, которые вызывают развитие астмы, относят такие раздражители, как сигаретный дым, растительную пыльцу, бытовую пыль, загрязненную окружающую среду, шерсть домашних животных.

Диагностика заболевания

Для диагностирования бронхиальной астмы необходимо пройти специальные обследования. "Золотым стандартом" для этого считается спирография, или определение функции внешнего дыхания (ФВД). Критерием нарушения ФВД является снижение объема форсированного выдоха за первую секунду, что составляет менее 80% от нормы (которая автоматически определяется для каждого человека во время проведения спирографии) и возвратность обструкции бронхов.

Врач пульмонолог Надежда Сидорик “Дополнительно врач соберет аллергологический анамнез пациента – выяснит, есть ли у него близкие родственники с аллергическими заболеваниями, назначит анализ на вероятное выявление повышения уровня общего и специфического иммуноглобулина Е (IgE)”.

Лечение бронхиальной астмы состоит из двух видов терапий: контролирующей и симптоматической.

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Контролирующая терапия заключается в назначении медикаментов для ежедневного применения на постоянной основе. Ее цель – получить и поддерживать контроль над астмой, чтобы не допустить проявления основных симптомов. Для этого используют ингаляционные глюкокортикостероиды, ингибиторы лейкотриенов, бронхолитики длительного действия.

При приступах астмы больному нужна немедленная помощь

К симптоматической терапии относятся препараты "немедленной помощи" – бронхолитики быстрого действия, которые используют для снятия острого бронхоспазма.

Профилактика бронхиальной астмы

Профилактика возникновения бронхиальной астмы заключается в устранении раздражителей, которые ее вызывают. Например, нужно обеспечить гипоаллергенную среду в быту путем регулярной влажной уборки помещений и их проветривания.

Врач пульмонолог Н адежда Сидорик “Следует также ограничить контакт человека, страдающего астмой, с химическими веществами, бытовой химией. Следует также избегать пассивного и активного курения. В Украине люди с бронхиальной астмой в рамках программы "Доступные лекарства" могут по рецепту семейного врача препараты для лечения получать бесплатно”.

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