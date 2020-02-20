Будем ложиться под колеса и жечь шины, – в Новых Санжарах против украинцев из Уханя

Эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину в санаторий МВД в Новых Санжарах. Местные жители обещают сделать все возможное, чтобы украинцы не попали в санаторий.

В поселке Новые Санжары, что на Полтавщине, произошли столкновения местных жителей с полицией и военными Нацгвардии, сообщает корреспондент 24 канала. О причинах драки пока неизвестно.

Обратите внимание: В Новых Санжарах начались стычки между полицией и противниками эвакуации украинцев из Китая

Почему местные волнуются

Местные утверждают, что страх за здоровье – далеко не основная причина протестов, которые начались еще вчера. Новые Санжары – курортный поселок, куда люди приезжают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Поэтому местные боятся, что после визита эвакуированных украинцев из Уханя поселок приобретет дурную славу.

Жители также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны властей. Мол, ночью, без предупреждения власть просто начала свозить к поселку военных. Населению никто не объяснил о мерах безопасности, которые приняли, чтобы предотвратить распространение вероятного заражения.

Кстати: Эвакуация из Китая из-за коронавируса: трех украинцев не пустили на самолет

Как реагирует власть

Сейчас с протестующими общается начальник полиции Потавской области Иван Выговский, а также впоследствии приедет глава области Олег Синегубов, сообщает УНИАН. Заместитель председателя Новосанжарского поселкового совета Валентин Ивашина вместе с селянами еще ночью вышел на протест против "соседства".

Он пояснил, что областная власть не сообщила гражданам о том, что эвакуированных из Китая украинцев привезут именно в Новые Санжары, а об этом стало известно от самих медиков.

Люди собрались, чтобы обезопасить себя и свои семьи от инфицирования. Ведь распространения вируса станет возможным, если у нас разместят упомянутых граждан. При этом всем мы прекрасно понимаем, что этот медицинский центр находится в пределах населенного пункта,

– сказал Валентин Ивашина.

Именно поэтому население выразило протест. Заметим, что въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу,

– говорят пикетчики.

В Новых Санжарах начались настоящие схватки полиции и местных жителей, протестующих против прибытия эвакуированных из китайского Уханя. Видео – смотрите по ссылке.

Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

Эвакуация украинцев из Уханя: коротко о главном

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а затем полетит в Харьков;

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцев будет доставлено на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области;

Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не было шансов даже тем, кто подцепил обычную простуду;

Санаторий будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности;

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.