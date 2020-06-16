На сайте ОП появилась петиция, которая призывает Владимира Зеленского не нарушать законодательство из-за принудительного тестирования и вакцинации. Между тем Зеленский заявил, что это предусмотрено законом.

Автор петиции Сергей Гула отметил, что "действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство". Следовательно, мужчина призвал президента обеспечить гражданам право выбора. Зеленский уже ответил на петицию, в которой объяснил свою и государственную позицию.

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В ответе на петицию Зеленский подчеркнул, что основами законодательства Украины об охране здоровья обязанностью граждан является не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других, проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

Президент заявил, что в случае отдельных особо опасных инфекционных заболеваний законом предусмотрено осуществление обязательных медицинских осмотров, профилактических прививок, а также лечебных и карантинных мероприятий.

Он отметил, что в 2019 году ВОЗ впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. А в 2020 мир столкнулся с пандемией COVID-19, в результате чего приоритетная цель – предотвращение распространения инфекции.

Также Зеленский добавил, что в связи с эпидемиологической ситуацией он предложил премьер-министру Шмыгалю "принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней".

Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным мною предложено Премьер-министру Украины Д.А. Шмыгалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней,

– заявил впрезидент.

Кто подлежит обязательной вакцинации?

По словам Зеленского, обязательно должны прививаться работники отдельных профессий, производств и организаций, чья деятельность непосредственно может привести к их заражению или распространению этих болезней.