Будет ли коронавирус сезонным заболеванием: ответ Минздрава
Украинский главный санитарный врач считает, что коронавирус станет циклическим заболеванием, как и другие ОРВИ.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию OBOZREVATEL.
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Санврач заявил, что эпидсезон коронавируса нового типа, вероятно, будет длиться с октября по май, то есть с осени до весны.
Также Ляшко добавил, что надеется, что со временем вирус будет ослабевать, в частности, как это и произошло с предыдущими вспышками SARS. Вместе с тем, вирус мутирует, предусмотреть, ослабнет ли он, или же наоборот станет сильнее – сложно.
Ряд международных специалистов тоже считают, что полностью остановить распространение коронавируса человечеству уже не удастся. Ведь борьба осложняется бессимптомными случаями инфицирования.
Важно! Количество больных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек. Более 983 тысяч инфицированных – выздоровели, 227 тысяч больных умерли. Ряд стран уже начали облегчать ограничительные карантинные мероприятия.
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Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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