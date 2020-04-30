Будет ли коронавирус сезонным заболеванием: ответ Минздрава

Украинский главный санитарный врач считает, что коронавирус станет циклическим заболеванием, как и другие ОРВИ.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию OBOZREVATEL.

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Санврач заявил, что эпидсезон коронавируса нового типа, вероятно, будет длиться с октября по май, то есть с осени до весны.

Виктор Ляшко “Я, как эксперт, думаю, что это будет циклическое заболевание, как и другие ОРВИ. Эпидсезон для него с октября по май, то есть с осени до весны”.

Также Ляшко добавил, что надеется, что со временем вирус будет ослабевать, в частности, как это и произошло с предыдущими вспышками SARS. Вместе с тем, вирус мутирует, предусмотреть, ослабнет ли он, или же наоборот станет сильнее – сложно.

Віктор Ляшко “Два его предшественники реализовали свой пандемический потенциал и ослабли гораздо раньше, даже не дойдя до Европы. Этот дошел и даже вызвал мировую пандемию. Он может ослабевать, но так же может стать агрессивным. Это вопрос мутации вируса. Заранее предсказать невозможно”.

Ряд международных специалистов тоже считают, что полностью остановить распространение коронавируса человечеству уже не удастся. Ведь борьба осложняется бессимптомными случаями инфицирования.

Важно! Количество больных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек. Более 983 тысяч инфицированных – выздоровели, 227 тысяч больных умерли. Ряд стран уже начали облегчать ограничительные карантинные мероприятия.

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Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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