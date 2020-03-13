Экспресс – тесты будут в каждой области, – Зеленский
Экспресс-тесты будут в каждой области. К тому же государство выделило 100 миллионов гривен на закупку индивидуальных средств защиты. При необходимости государство выделит еще 500 миллионов гривен на обеспечение необходимым медицинским оборудованием, из-за опасности распространения коронавируса.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.
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Обеспечена ли Украины медицинскими средствами
По словам Зеленского, экпресс-тест на выявление коронавируса можно будет сделать в каждой области.
Постановлением Кабинета министров Украины уже выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты.
В случае необходимости, будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования интенсивной терапии с ускоренным режимом,
– заявил Зеленский.
Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН также будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов. А из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 миллионов масок.
Зеленский также призвал поставщиков не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях.
Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать
Государство экономически простимулирует производство средств индивидуальной защиты. Кроме этого, власти запретили экспорт индивидуальных средств и противовирусной защиты.
По словам президента, для приема сложных случаев подготовлено более 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, есть около 2 тысяч врачей-инфекционистов и более 5 тысяч среднего медицинского персонала.
Главное о распространении коронавируса в Украине
- На территории государства 3 человека заболели коронавирусом Covid-19.
- Сегодня 13 марта умерла первая жертва – женщина из Радомышля, коронавирус у нее подтвердили лишь за день до смерти.
- Два других случая зафиксировали в Черновицкой области. Больным оказывают соответствующее лечение.
- С начала эпидемии в стране провели 500 исследований на наличие Covid-19.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине объявили карантин: запрещено проводить массовые мероприятия, посещать образовательные учреждения. Украинцам рекомендуют соблюдать правила гигиены, самоизолироваться в случае появления симптомов инфекционного заболевания и работать из дома.
- С 17 марта в Украине полностью ограничат авиасообщение. Иностранцев не будут пускать в Украину. Украинцы, которые находятся за пределами государства, имеют три дня, чтобы вернуться.
Как защититься от коронавируса: советы / Инфографика 24 канала
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