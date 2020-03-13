Экспресс – тесты будут в каждой области, – Зеленский

Экспресс-тесты будут в каждой области. К тому же государство выделило 100 миллионов гривен на закупку индивидуальных средств защиты. При необходимости государство выделит еще 500 миллионов гривен на обеспечение необходимым медицинским оборудованием, из-за опасности распространения коронавируса.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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Обеспечена ли Украины медицинскими средствами

По словам Зеленского, экпресс-тест на выявление коронавируса можно будет сделать в каждой области.

Владимир Зеленский “ В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса ”.

Постановлением Кабинета министров Украины уже выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты.

В случае необходимости, будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования интенсивной терапии с ускоренным режимом,

– заявил Зеленский.

Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН также будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов. А из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 миллионов масок.

Зеленский также призвал поставщиков не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях.

Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать

Владимир Зеленский “Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене”.

Государство экономически простимулирует производство средств индивидуальной защиты. Кроме этого, власти запретили экспорт индивидуальных средств и противовирусной защиты.

По словам президента, для приема сложных случаев подготовлено более 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, есть около 2 тысяч врачей-инфекционистов и более 5 тысяч среднего медицинского персонала.

Главное о распространении коронавируса в Украине

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С 12 марта по 3 апреля в Украине объявили карантин: запрещено проводить массовые мероприятия, посещать образовательные учреждения. Украинцам рекомендуют соблюдать правила гигиены, самоизолироваться в случае появления симптомов инфекционного заболевания и работать из дома.



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Как защититься от коронавируса: советы / Инфографика 24 канала

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