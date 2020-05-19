Будут ли проверять на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев: ответ Минздрава

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не всех сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии будут проверять на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом Степанов рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

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Ранее глава Минздрава подчеркнул, что безопасность и здоровье украинцев – приоритет, поэтому было принято решение ввести тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел.

Процесс сейчас в стадии запуска. Степанов пояснил, что у Минздрава есть определенный алгоритм, по которому они проводят тестирование.

"Суть этого алгоритма заключается в том, что мы тестируем определенную категорию людей. На сегодня это люди с симптомами, их близкие контакты. Кроме того, тестируем без исключения всех с пневмонией, независимо от причины. Также мы раз в пять дней тестируем всех медработников, которые работают с больными COVID. Сейчас запускается новый процесс тестирования полицейских и нацгвардейцев", – напомнил Степанов.

В отношении правоохранителей будут тестировать только тех, "кто работает на улице и из-за контакта с большим количеством людей входят в группу риска с точки зрения заражения".

Кроме того, хочу отметить, что увеличение количества тестов способствовало увеличение способности лабораторий их проводить,

– добавил он.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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