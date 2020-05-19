24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Будут ли проверять на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев: ответ Минздрава

- Читати новину українською
Будут ли проверять на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев: ответ Минздрава
Будут ли проверять на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев: ответ Минздрава / Getty Images

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не всех сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии будут проверять на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом Степанов рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина". 

Читайте также В оккупированном Луганске от COVID-19 скончался главный врач профильной больницы, – СМИ

Ранее глава Минздрава подчеркнул, что безопасность и здоровье украинцев – приоритет, поэтому было принято решение ввести тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел.

Процесс сейчас в стадии запуска. Степанов пояснил, что у Минздрава есть определенный алгоритм, по которому они проводят тестирование.

"Суть этого алгоритма заключается в том, что мы тестируем определенную категорию людей. На сегодня это люди с симптомами, их близкие контакты. Кроме того, тестируем без исключения всех с пневмонией, независимо от причины. Также мы раз в пять дней тестируем всех медработников, которые работают с больными COVID. Сейчас запускается новый процесс тестирования полицейских и нацгвардейцев", – напомнил Степанов.

В отношении правоохранителей будут тестировать только тех, "кто работает на улице и из-за контакта с большим количеством людей входят в группу риска с точки зрения заражения".

Кроме того, хочу отметить, что увеличение количества тестов способствовало увеличение способности лабораторий их проводить,
– добавил он.

Перебіг коронавірусу
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Нацгвардія Полиция Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна