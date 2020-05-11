На Буковине умер депутат сельсовета от коронавируса: что известно
В Черновицкой области 10 мая от коронавирусной болезни умер депутат сельского совета Михаил Кицан. Ему было 62 года.
Депутат из села Товтры имел хронические заболевания, течение которых ухудшил коронавирус. Информацию о его смерти обнародовала Заставненский районная государственная администрация, сообщает 24 канал.
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На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста. Смертельный коронавирус не дал шанса одолеть заболевания и их осложнения,
– говорится в сообщении.
В комментариях к посту жители села выражают соболезнования и указывают, что сельский депутат был добрым человеком.
Какова ситуация с коронавирусом на Буковине? В Черновицкой области наибольшее в Украине количество больных COVID-19.
По состоянию на 11 мая на Буковине зафиксировали уже 2 324 случая инфицирования, 359 пациентов выздоровели, а 81 человек, к сожалению, умер.
Обратите внимание! По состоянию на 11 мая в Украине подтвердили 15 648 случаев заболевания коронавирусом, из них 408 закончились летально. 3 288 человек выздоровели.
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