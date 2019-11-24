Бум прививок: почему в больницах исчезают вакцины против дифтерии

Вакцины от дифтерии заканчиваются в частных больницах, а все из-за бешенного спроса. Потому что, если раньше в месяц на прививку приходили десятки людей, то теперь у кабинетов очереди по сотне человек в неделю. И это не только дети, а преимущественно взрослые.

Украинскую вакцину против дифтерии теперь используют и в частных клиниках Украины. Препарат "АДС-М" харьковского производства заменил дорогие бельгийские и французские вакцины, потому что те просто закончились. Сама прививка стоит около двухсот гривен.

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"У нас был годовой запас вакцины от дифтерии и он весь вышел. Потратился за неделю", - заявила инфекционистка частной клиники "Добробут" Станислава Гапонова.

Бум вакцинации начался после вспышек дифтерии по всей Украине. По данным Министерства здравоохранения, от начала осенних случаев заболевания эту болезнь зафиксировали 23 раза. Для сравнения за последние восемь лет в Украине было всего 56 больных. Ранее украинцев спасал коллективный иммунитет, ведь редко кто не был привитым.

Что такое дифтерия?

Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники и органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения

Министр здравоохранения заявила, что сейчас ситуация критическая. Лишь 60% украинских малышей прошли все этапы вакцинации против дифтерии, взрослых – только половина населения. Несмотря на то, что вакцин достаточно. На начало октября в Украине их было всего лишь шесть миллионов доз. В государственных клиниках они бесплатные.

Сыворотки нужны тогда, когда есть подтвержденные случаи дифтерии, а их по Украине есть не так много,

– объяснила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Взрослые должны прививаться каждые 10 лет, потому что иммунитет снижается со временем. Однако люди об этом забывают. К тому же последние годы в Украине активно агитируют против вакцинации, но многих вспышки дифтерии заставили пересмотреть свои взгляды.

Готовиться специально к прививке не нужно. Пациент должен чувствовать себя полностью здоровым и не иметь температуры. Медики советуют не медлить с вакцинацией, потому что дифтерия болезнь опасная. Токсин попадает в кровь и может дать осложнения на нервную систему, почки и сердце.

С сыворотками в Украине ситуация хуже. Их на прошлой неделе завезли две сотни, а этого хватит на лечение чуть больше десятка людей. Поэтому преодолевать дифтерию гораздо сложнее. Лучше болезнь предупредить, советуют врачи, и зовут на вакцинацию.

Что известно о ситуации с дифтерией в Украине?

В 2019 году поступило 31 сообщение о подозрении на дифтерию, в 21 случае диагноз был подтвержден:

2 случая были зарегистрированы в начале года на Луганщине,

15 случаев в октябре – в Ужгороде среди студентов-иностранцев,

3 случая – в Киеве,

1 случай – в Харьковской области.

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