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Бунты из-за коронавируса: почему на самом деле паникуют люди

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Эвакуация в Украине / МВД Украины

Бунт в Новых Санжарах против эвакуации украинцев – это результат не только предубеждений местных жителей, но и непоследовательной информационной политики власти. Паника и неприятие эвакуированных украинцев царят и в других городах Украины.

Почему люди так испугались, и кто должен нести за это ответственность – читайте далее в статье.

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После вспышки эпидемии коронавируса перед правительством встала задача не только эвакуировать полсотни человек из Китая, но и подготовить граждан Украины информационно. До прибытия украинцев на Родину государство должно было объяснить людям, что:

  • Смертность от вируса сейчас составляет 2%;
  • Группа риска – люди старше 60 лет;
  • Украинцы приезжают здоровыми;
  • Всех эвакуированных на всякий случай принудительно отправят на карантин с усиленной охраной;

Эвакуировать украинцев смогли, однако успокоить местных жителей не удалось. Накануне прибытия украинцев домой в некоторых регионах начались бунты и паника. Например, на Тернопольщине местные блокировали санаторий “Медоборы”, где могли принять эвакуированных украинцев. Такая же ситуация на Львовщине в Винниках – люди собрались на пикет под больницей.


В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов / фото 24 канала

Однако, наиболее остро среагировали местные жители поселка Новые Санжары. Именно там власти решили разместить эвакуированных украинцев на карантин. Активисты перекрыли въезды в поселки собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами, а позже вспыхнули столкновения с силовиками.

Почему люди так среагировали?

С самого начала эпидемии коронавируса в Китае люди могли наблюдать большое нагнетание в СМИ: обновление количества жертв, видео с людьми, которые падают прямо на улицах, отсутствие вакцины и кое-где акцентирование на негативных страшных для простого человека аспектах.

Все это вызвало появление множества мифов о коронавирусе и общий страх за собственную жизнь и жизнь своих родных. Примером таких мифов является то, что болезнь может передаваться через фрукты из Китая или даже через посылки. Это не имеет ничего общего с реальностью. Однако, люди склонны верить в мифы, если им подробно не объяснить, как есть на самом деле.


Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

Предоставлять людям правдивую информацию про коронавирус должны медиа и политики. Особенно правительство должно было обратить внимание на города, где должны были бы устроить карантин. Люди должны быть обеспечены доступной официальной информации.

Однако, о месте нахождения эвакуированных украинцев стало известно лишь в последний момент. В Украине, особенно в Новых Санжарах, не провели соответствующую информационную кампанию. Людей не подготовили к тому, что рядом с ними могут поселить их соотечественников, эвакуированных из Китая.

Должна быть твердая позиция государства

Люди нуждаются в четких фактических ответах на свои страхи, уверен заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. С его слов, таким ответом могут быть фотографии нацгвардии по периметру больницы, надежной изоляции помещения с полиэтиленовыми палатками и тому подобное.

Чтобы преодолеть панические настроения необходимо заставить людей посмотреть верифицированную информацию о вирусе и отказаться от эмоционального восприятия ситуации. Должен быть авторитет среди людей, который прояснит, что происходит. Нужна социальная реклама, которая бы позволила пробиться к эмоциональному восприятию проблемы (например, истории о тех, кто выздоровел). Четкие шаги власти, которые бы говорили о том, что она авторитет и держит ситуацию под контролем,
– сказал Петренко в комментарии 24 каналу.

Отсутствие постоянного присутствия позиции государства в информационном поле может вызвать доминирование предубеждений и панического страха.

Смотрите видео: украинцев эвакуировали из Китая – все, что известно

"В украинском обществе чувствуется постоянный запрос на негатив. Это некий способ защиты от внезапных негативных последствий обстоятельств”, – отметил доцент КНЭУ Павел Сацкий в комментарии 24 каналу.

Подстрекательство паники

Пока рано говорить о том, что людей умышленно напугали ради дестабилизации ситуации в регионе. Однако, свою роль сыграли неосторожные заявления некоторых политиков. Например, экс-глава Львовской областной администрации Олег Синютка так прокомментировал возможность разместить эвакуированных на Львовщине:

...почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину? Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний... Это не банальное чиновничье поручения, где можно допустить ошибку, а потом ее исправить, это реальная опасность жизни миллионов людей...
– написал политик в Facebook.

Оснований считать панику спланированной информационной кампанией нет, считает эксперт Центра структурной политологии “Выбор” Лилия Брудницкая.

"Признаков спланированной информационной кампании нет. Но есть попытки использовать ситуацию: это и комментарии Антона Геращенко о возможных провокациях, и реакция президента Украины Владимира Зеленского, и усиление критики действующего правительства, особенно руководителей Минздрава и профильного парламентского комитета", – сказала Брудницкая.

Впрочем, нельзя отрицать, что украинское общество слишком уязвимо для влияния в подобных ситуациях из-за слабой позиции государства.

"Потенциальный противник может получить открытое поле для манипуляций именно из-за отсутствия коммуникаций с населением. Если граждан недостаточно информируют, то на первый план становится страх за собственную жизнь и жизнь своих близких. Этим могут пользоваться определенные политические силы в своих интересах“, – отметил эксперт из Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов.

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Теги: Здоровье Публикации Новости Здоровье Психология
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