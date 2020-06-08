Контактная передача вируса, который является возбудителем коронавируса, достаточно высокая. Новые данные ученых свидетельствуют о том, что вирус способен оставаться активным в течение 10 дней.

До сих пор ученые говорили, что подавляющее большинство случаев инфицирования SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговора или дыхания инфицированных.

Теперь ученые из Великобритании провели исследование, которое свидетельствует о том, что контактная передача вируса тоже высокая, пишет medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection.

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Как ученые установили передачу вируса через поверхности

Исследователи установили связь путем эксперимента. Если частицы коронавируса были на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус уже обнаруживали на половине всех поверхностей больницы.

Вирус сохранялся там в течение 5 дней.

Исследователи применили искусственный фрагмент ДНК вируса, который инфицирует растения и не опасен для людей, но идентичен SARS-CoV-2.

Эти частицы добавили в 1 мм воды, чтобы сохранить концентрацию, которая имеется в респираторных образцах пациентов с SARS-CoV-2.

Далее исследователи поместили воду с ДНК вируса на каталку в изолированной комнате больницы. Это помещение для пациентов с высокой степенью риска заражения. Затем в течение следующих 5 дней ученые брали анализы с поверхностей по всей больнице.

Результаты эксперимента

Выяснилось, что всего через 10 часов после нанесения образцов вируса на каталку, он распространился на 41% поверхности в больнице, его обнаружили на других каталках, дверных ручках и подлокотниках в комнатах ожидания.

Через три дня количество зараженных поверхностей выросло до 59% и только на пятый день уменьшилось до 41%.

Исследование доказывает, что контактная передача вируса таки есть, поэтому поверхности составляют высокие риски. Ученые в очередной раз подчеркнули важность дезинфекции всех поверхностей и тщательного мытья рук.