Быть первым – страшно: воспоминания украинца, который выздоровел от коронавируса

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который уже преодолел заболевание и рассказал подробности своей госпитализации и состояния здоровья.

Первый украинец Александр, который заболел коронавирусом на территории Украины, дал интервью изданию BBC.

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Сейчас он вместе с женой находится в самоизоляции: через неделю мужчина должен сдать еще один анализ после него можно официально признать его выздоровевшим.

Решение о самоизоляции

Мужчина вспомнил, как приехал с женой домой из путешествия по Италии 27 февраля. Тогда у супругов были запланированы дела – посетить дни рождения отца и подруги, однако они решили самоизолироваться, несмотря на отсутствие симптомов. Александр с женой решили также не идти на работу и побыть несколько дней дома.

28 февраля у мужчины начала подниматься температура и ощущаться слабость. Сначала он подумал, что это акклиматизация и попытался выпить парацетамол.

29 февраля Александр позвонил семейному врачу, предупредил, что был в Италии. Через полчаса его госпитализировали и поместили в инфекционное отделение. Медики взяли мазки на анализы.

День рождения и положительный тест на коронавирус

3 марта Александр отмечает день рождения и получает положительные результаты анализов на коронавирус.

"Когда тебе говорят: у тебя – вирус... Ты не понимаешь, что дальше. Понятно, что дальше-то будет. Но как оно будет? Я знал, что что-то начнется, но что именно не представлял. Не было страшно. Только непонимание. Непонимание того, что вообще происходит. Страшно, что я один из тех, кому не повезло. Почему я первый..." – признался мужчина.

Переживания из-за жены

Когда госпитализировали Александра, он сразу попросил, чтобы его жену также проверили. Однако ему ответили, что "по инструкции, по всем протоколам, мы можем госпитализировать только людей с симптомами", поэтому жену оставили дома.

Когда меня забирала скорая – это была суббота, 10 утра. Люди в окнах видели. Все все понимали, все все видели. Не знаю, может, как-то и вытекла информация, что это ТОТ человек, из ЭТОГО дома. Но, скорее всего, люди вычислили, что меня госпитализировали 29 февраля. 3 марта – подтверждение коронавируса. Да еще и у человека, у которого в этот день день рождения. Просто сопоставили факты и поняли, что это именно я,

– сказал черновчанин.

По его словам, в тот момент люди очень испугались и все те, которые протестовали из-за изоляцию его жены дома, были уверены, что она также является носителем возбудителя.

"С одной стороны, я их понимаю. Эмоции людей на тот момент. Когда вы понимаете, что опасность не где-то в Китае или в Италии, а здесь – у ваших дверей. И, инстинктивно, вы хотите эту опасность уничтожить. Я это понимаю. Поэтому зла на людей я не держу. Я десятки раз моделировал эту ситуацию, ставил себя на место этих людей. И с моей стороны это выглядит так: есть, все-таки есть компетентные люди, которые должны объяснить, как действовать в той или иной ситуации. Эти компетентные люди в тот момент там были. Они объясняли: пока у человека нет симптомов, то его нельзя считать заболевшим. Что нужно взять мазки. И если подтвердится положительный результат, то тогда стоит госпитализировать", – вспомнил Александр.

От температуры до пневмонии 4 дня

Александр рассказал, что на момент госпитализации у него была температура и першение в горле, а был результат моего теста, это была пневмония и состояние ухудшилось.

В инфекционном боксе, по его словам, было очень холодно. В таких условиях было сложно спать и что-либо делать.

Я спал в куртке. Я думал, что это временно! Я не представлял, что в таких условиях можно долгое время провести! Я говорил врачам: "Давайте что-то делать!" Мне ответили: "Попросите, чтобы кто-то принес вам обогреватель". А я смотрю – в боксе одном только две розетки, куда можно включить этот обогреватель, и они поплавленные. ...Видно, что туда уже включали обогреватели и те розетки поплавились не просто так. На следующий день вызвали электрика. Он что-то покрутил и сказал, что все безопасно. За собственные средства мне отец купил не самый мощный, на 800 Ватт, обогреватель,

– рассказал мужчина.

Впоследствии условия пребывания улучшились, потому что с начала в больнице не было ничего готово для приема, однако люди с пониманием подходили.

Выписка

Он добавил, что постоянно следил за новостями. В инфекционном отделении Александр провел 20 дней. Из них две недели в состоянии болезни. А последнюю неделю, когда организм начал бороться, ждал выписки.

"70% всех медикаментов мы покупали за свой счет. Ситуация улучшилась примерно через неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи... Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Потому что, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", – подытожил первый заболевший коронавирусом в Украине.

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