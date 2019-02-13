Быть пессимистом полезно: выводы психологов

Защитный пессимизм помогает преодолеть тревогу. В этой стратегии человек пытается мысленно проиграть сценарий будущего и просчитать препятствия, которые могут встретиться на пути.

Отправной точкой служит худший результат: например, вы представляете, что не прошли собеседование, потом "отматываете" обратно и ищете причину, почему это может произойти, говорится в статье The Conversation.

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В эксперименте американских психологов участников-пессимистов попросили разгадать несколько головоломок со словами. С задачей лучше справились те, у кого было плохое настроение. Это навело ученых на мысль, что пессимистов, применяющих "оборонительную" стратегию, плохое настроение мотивирует.



Пессимисты лучше следят за здоровьем

Интересно, что пессимизм может даже придавать уверенность. В другой работе психолога Джулии Норем говорится, что у пессимистов, которые просчитывают все заранее, самооценка выше по сравнению с другими людьми, которые испытывают тревожность, и почти такая же высокая, как у оптимистов.

По отношению к здоровью пессимисты проявляют большую бдительность. Во время сезонной вспышки гриппа они будут тревожиться больше, чем оптимисты, зато примут меры профилактики. При недомогании пессимисты не надеются, что "само пройдет", и обращаются к врачам, а пациенты с хроническими заболеваниями строже выполняют указания врачей.

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