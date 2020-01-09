Косметические новинки, которые станут популярными в 2020 году

Нельзя отрицать, что в течение последнего десятилетия косметические процедуры становятся все популярнее. Поэтому для исправления недостатка во внешности – необязательно ложиться под нож пластического хирурга. Посмотрите на пятерку трендов в сфере красоты, которые станут популярными в 2020 году.

О бьюти-процедурах рассказал специалист по эстетической косметологии Дэвид Джек, пишет издание Metro.

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Контуринг тела

Когда речь идет о "подтяжке", многие склонны думать о подтягивании кожи лица. Но, как утверждает Дэвид Джек, в 2020 году будет расти количество пациентов, желающих улучшить другие участки своего тела для общего лучшего и тонизированного вида.

Так, среди косметологических процедур появится возможность быстро скорректировать фигуру, избавиться от лишнего веса и целлюлита.



Контуринг тела / Фото: Instagram / @elitebodycontouring

Подтяжка нижней части лица

Ранее, когда контуринг стал популярным в сети, блогеры начали подчеркивать нижнюю линию челюсти с помощью макияжа. Однако в 2020 году ради этого пациенты обращаются к косметологам и пластическим хирургам, чтобы изменить контуры и форму лица филерами.



Подтяжка нижней части лица / Фото: Instagram / @dbaesthetics

Микроинъекции

Это небольшие дозы ботокса и филлеров, которые должны немного подтянуть кожу, чтобы она выглядела здоровее и моложе. Согласно мнению Дэвида Джека, люди устали от искусственного вида – перекачанных губ, странных щечек и объемных челюстей. Именно поэтому микроинъекции будут хитом 2020 года.

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Микроинъекции / Фото: Instagram / @cosmeticnursemel

Шлифовка кожи

Процедура шлифовки кожи поможет попрощаться с пигментацией и сосудистой "сеткой" на лице только за один-два сеанса. В 2020 году все больше людей начнут интересоваться средствами, которые будут защищать кожу от опасного воздействия загрязнения и изменений окружающей среды.



Шлифовка кожи / Фото: Instagram / @theskincatalyst

Радиочастотный лифтинг (радиаж)

Такая процедура используется для подтягивания обвисшей кожи – чаще всего с целью омоложения лица. Врач утверждает, что это одна из любимых процедур, которую делает Кортни Кардашян.

Согласно словам Дэвида, это работает с помощью радиочастотного нагрева, который контролируется температурой. Радиаж используется для того, чтобы стимулировать образование нового коллагена и эластина в коже, поднимая и улучшая качество кожи. Процедура длится от 20 до 45 минут, а покраснение длится не более 24 часов.



40-летняя Кортни Кардашян является сторонницей радиажа / Фото: Instagram / @kourtneykardash

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