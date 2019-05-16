Бывает ли у женщин зависимость от порнографии: ответ сексолога

Психиатры и сексологи до сих пор дискутируют о том, существует ли зависимость от просмотра порнографии в принципе и наносит ли она вред сексуальной жизни.

Но когда мы говорим о зависимости от порнографии (порнофилия), сперва представляем мужчину, а не женщину.

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На самом деле, по словам сексолога Ольги Василенко, женщины не далеко ушли от мужчин.

Это миф, что для женщин секс – это только любовь, а мужчины грязные похотливые животные.

1. Женщины смотрят порно. Не все, но большинство.

2. Женщины любят не только нежный секс, но и его разновидности, в частности, гей-порно.

3. Женщины хитрее. Они, если и смотрят порно, то в сексе редко отказывают мужчине. Они имитируют оргазм и мужчина даже не догадывается, что она не получает удовольствия с ним в постели.

Некоторым вообще безразличен оргазм женщины. Сексолог отмечает: даже если мужчина узнает, маловероятно, что его это возмутит.

4. Женщины тоже могут быть зависимыми от порно и привыкают к такому сценарию

Яркая картинка = быстрое возбуждение = повышенная чувствительность клитора на фоне образов из фильма = быстрый оргазм. В жизни все это успеть за пять минут – невозможно.

Сценарий в жизни значительно отличается – картинка не такая яркая, и все недостатки тела видно, запахи отвлекают, о детях в соседней комнате нужно подумать. В порно люди наблюдают за действом, а в жизни нужно участвовать самому.

Это не значит, что от порно нужно всем отказаться. Если негативного влияния от просмотра взрослых фильмов нет, то сексолог не видит ничего плохого в просмотре порно. А в других случаях с зависимость нужно бороться. Можно попробовать сделать это самостоятельно.

Как избавиться от зависимости от порнографии

Прекратить смотреть порно.

Научиться себя удовлетворять под свои фантазии.

Научиться подключать свои фантазии во время секса и испытывать оргазм.

Не стоит забывать о стимуляции клитора, уделяйте ему должное внимание.

Если у вас не получилось, тогда стоит обратиться к сексологу для решения этой проблемы.

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