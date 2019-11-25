Цена на инсулин снизится во всем мире, – план ВОЗ

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Высокие цены на инсулин / fitpedia

Всемирная организация здравоохранения 14 ноября запустила программу по снижению цен на инсулин во всем мире.

Эксперты предупреждают, что запуск программы может занять некоторое время, однако они считают ее жизненно необходимой из-за роста заболеваемости диабетом, сообщает пресс-центр ВОЗ.

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Именно цены на инсулин являются препятствием для лечения больных в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода. Три производителя контролируют большую часть мирового рынка инсулина и устанавливают цены, которые являются слишком высокими для многих людей и стран.

Чтобы снизить цены на инсулин по всему миру, ВОЗ будет использовать подход под названием "переквалификация".

Конечный результат заключается в том, что компаниям, которые хотят производить лекарственные препараты, проще выпускать на рынок свои непатентованные версии этих лекарств. Это дает им больший стимул для инвестиций в производство.


Почему цены на инсулин такие высокие

Ожидается, что преквалификация ВОЗ по инсулину расширит доступ увеличением потока продукции гарантированного качества на международном рынке, предоставляя странам больший выбор, а пациентам – более низкие цены.

ВОЗ уже добивалась успеха благодаря этой системе, снижая цены на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции. В целом ежегодные затраты на человека упали с 10 000 долларов США до 300 долларов.

По данным ВОЗ, человеческий инсулин доступен только в 61% медицинских учреждений в 24 странах, а аналогичный инсулин – в 13%.

В мире с диабетом живут более 420 миллионов человек, и эта болезнь на седьмом месте среди причин смертности населения. Диабет приводит к таким осложнениям, как сердечный приступ, инсульт, почечная недостаточность, слепота и ампутация нижних конечностей.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение Диабет ВОЗ
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