Центр компостирования человеческих тел: альтернатива захоронению в США – фото
В США построят первый в мире центр для компостирования человеческих тел. Такой способ захоронения экологический и дешевый.
Вашингтон стал первым штатом США, который узаконил компостирование человека, пишет Dezeen.
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Проект здания
Студия Olson Kundig разработала проект центра площадью в 1719 квадратных метров – это будет открытое пространство с деревянным потолком и мансардными окнами. Между стенами разместят специальные порталы с колбами для тел.
Это первый в мире подобный проект
В центре здания будет огромный зал для проведения прощальных церемоний – по центру будет стена из растений.
Зал для прощания с умершими
Преимущества компостирования
Компостирование тратит в восемь раз меньше энергии, чем кремация и сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу. К тому же, это в несколько раз дешевле, чем традиционные похороны.
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