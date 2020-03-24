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Центр общественного здоровья получил первые тест-системы для коронавируса

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Национальная академия наук передала Центру общественного здоровья первые тест-системы для коронавируса. Они рассчитаны на 600 анализов.

В академии наук отметили, что с задержкой получили "незначительное финансирование" для создания тест-системы. Об этом сообщили на странице Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в фейсбуке.

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Президиум Академии ведет интенсивные переговоры с Кабинетом Министров Украины относительно финансирования для производства следующих партий,
– говорится в сообщении.

Также в учреждении прокомментировали информацию относительно отпусков за свой счет для сотрудников НАН. Там объяснили, что они не связаны с коронавирусом.

Имеем глобальное хроническое недофинансирование всех учреждений НАН Украины. Научные сотрудники имеют выбор – или работать неполную неделю, или подавать заявления на отпуск за свой счет на какой-то срок. На полную заработную плату бюджетного финансирования не хватает,
– отметили в академии наук.

Заметим, что 24 марта из Китая в Львов, Одессу, Днепр, Запорожье и Харьков прибыли тесты для выявления коронавируса и средства индивидуальной защиты. Уже вскоре их распространят еще и по другим регионам.

По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировано уже 103 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальные, а один человек выздоровел.

Де можна пройти тест на коронавірус
Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Кабинет Министров Украины Бюджет Тесты
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