Цену на лекарства против рака неоправданно завышают

В мире появляется все больше новых и эффективных противораковых препаратов, однако стоимость лечения возрастает. Это увеличивает расходы на здравоохранение, что создает проблему не только для систем страхования, но и для пациентов во всем мире.

Международная группа ученых из University of Zurich и Harvard Medical School провела исследования для изучения ценообразования этих лекарств, пишет EurekAlert.

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Ученые под руководством профессора Кристин Ноэль Вокингер, проанализировали стоимость препаратов против рака в Швейцарии, Германии, Англии, Франции и США. Цены на 65 препаратов для лечения онкологических опухолей и различных видов рака крови были скорректированы для расчета ежемесячных расходов на лечение для стандартного пациента.

Результаты исследования

Исследование четко показывает, что для Швейцарии, Германии, Англии и Соединенных Штатов нет связи между клинической пользой лекарств против рака и их ценой.



На лекарства против рака завышают цену/ unsplash.com

Также очевидно, что цены на лекарства против рака в США значительно выше, чем в европейских странах, причем американцы платят в среднем примерно в два раза больше за один и тот же препарат,

– объясняет Вокингер.

Цены на лекарства против рака не оправданы

Цены на лекарства против рака оправданы лишь частично. Препараты, менее эффективны, должны быть дешевле, чем лекарства с высокой эффективностью.

По словам профессора, национальные органы власти должны в большей степени учитывать клинические преимущества лекарств при согласовании цен, а при переговорах о стоимости, приоритетное внимание следует уделять методам лечения, которые обеспечивают высокую клиническую пользу.

Она твердо убеждена, что это крайне важно для обеспечения пациентам доступа к основным лекарствам против рака, поскольку страны имеют лишь ограниченные финансовые ресурсы.

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