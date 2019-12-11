Chair challenge – почему некоторые люди не могут это сделать

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Chair challenge / Mothership

Chair Challenge, который распространяется в сети TikTok, стал причиной споров в соцсетях, почему женщины могут это сделать, а мужчины – нет.

В общем, в соцсетях было предложено множество теорий о том, почему женщинам удается подняться после вызова со стулом, сообщает The Sun.

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Задача Chair Challenge заключается в том, чтобы мужчина и женщина по очереди отступили от стены на два шага, равных размеру их стопы. После этого им нужно наклониться на 90 градусов и поднять стул, который расположен рядом со стеной.

Кое-кто считает, что женщины имеют более низкий центр тяжести, и именно поэтому им легче выполнить вызов. Однако по мнению ученого профессора Брайана Форда из Университета Кембриджа, причина в другом.

Он считает, что различие выполнения упражнения касается физики, а именно опоры и нагрузки.

Это правда, что женщины имеют более низкий центр тяжести, чем мужчины. Но это не имеет никакого отношения к этой хитрой хитрости,
– сказал профессор Форд.

У мужчин более длинные ступни, чем у женщин. Два шага назад для мужчины будет примерно 60 сантиметров, а для женщины – меньше.

Большие шаги мужчины дают понять, что он находится дальше от стены, и это дает женщинам определенное преимущество. И хотя значительному большинству мужчин трудно выполнить этот "трюк", это не значит, что никто из них это выполнить не сможет.

Как мужчины и женщины выполняют вызов Chair Challenge: видео

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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