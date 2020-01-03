Чай, который снижает вес: исследование подтвердило пользу мате
Ученые обнаружили, что напиток мате благодаря содержанию кофеина помогает снижать вес.
Ученые изучали свойства чая мате, в частности, действие кофеина, содержащегося в напитке. Следовательно, доказано, что чай мате обладает множеством полезных свойств, а кофеин в чае может бороться с лишним весом и ожирением.
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Это удалось понять в результате эксперимента на животных, в рационе которых было много жиров и сахара.
Оказалось, кофеин из мате уменьшает жировую ткань и регулирует процесс образования новых жировых клеток.
Полезные свойства мате / Фото: Unsplash
Мате заваривается в специальном сосуде – калабасе, а пьют его через металлическую соломинку.
Чай мате имеет много полезных свойств.
Как проводили эксперимент
При одинаковой диете животные из группы, которой его давали, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те, кто его не получал.
Так, пользу принес не только кофеин из мате в чистом виде, но и тот, что находился в чае.
Впрочем, полученные результаты еще надо проверить на людях. Но за успех исследования стоит выпить чашечку мате!
Чай мате требует особого приготовления
Как заваривать мате
Можно приготовить "горький мате", "сладкий мате", "мате-терере" с добавлением холодной воды и лимона, а также "вареный мате".
- Сухой молотый мате насыпьте в сосуд так, чтобы он заполнил примерно три четверти его объема.
- Плотно накройте калабас рукой, переверните его и немного потрясите. Это следует сделать для того, чтобы крупные частицы мате остались внизу, а мелкие, похожие на пыль, сверху. Если этого не сделать, есть риск наглотаться заварки через трубочку, что не очень приятно.
- Отдельно подогрейте воду, но не кипятите ее.
- Возьмите калабас с мате, наклоните его таким образом, чтобы чай сместился к стенкам.
- Налейте воду на дно сосуда и настаивайте несколько минут.
- Окуните трубочку в сосуд фильтром вниз.
Не размешивайте мате трубочкой, старайтесь не перемещать ее внутри сосуда, постепенно добавляйте воду по мере потребления напитка.
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