Частая отрыжка может быть симптомом серьезного заболевания

Ощущение скопления газа и боли в груди, сопровождающееся частыми отрыжками, может быть сигналом организма о возможном инфаркте.

Знание ранних признаков сердечного приступа имеет решающее значение для быстрого распознавания и лечения. Многие сердечные приступы начинаются медленно и развиваются не столь драматично, как можно увидеть в кино, пишет Express.

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"Существует малоизвестный признак, который одновременно является достаточно распространенным симптомом-предвестником опасного для жизни состояния – это частая отрыжка", – сообщили кардиологи.



Отрыжка может быть симптомом проблем с сердцем / womanless.ru

Они указали на исследование специалистов Университета Султана Кабуса, в котором рассматривалась история болезни 62-летнего мужчину, который не имел особых проблем со здоровьем в течение почти всей жизни. Однако в какой-то момент у него начала возникать отрыжка. Пациент обратился к врачам через два месяца после появления симптома. Медики обнаружили ишемическую болезнь сердца, которая является определяющей причиной инфарктов.

Время от времени отрыжка после еды или питья является естественной, однако, если человек начинает чаще испытывать изжогу, хотя она не беспокоила, – это должно вызывать беспокойство. Ощущение газа и боли в груди с отрыжкой, может быть ранним предупредительным сигналом сердечного приступа,

– пояснили исследователи.

Ученые напомнили, что дискомфорт в груди и боль в плечах являются общими симптомами возможного инфаркта у представителей обоих полов. При этом риск приступа для мужчин существенно возрастает уже после 45 лет, для женщин – после 55 лет.

Сердечный приступ – симптомы Боль в груди продолжительностью более 15 минут;

Боль в руках, челюсти, шее, спине и животе

Головокружение

Одышка

Тошнота

Чувство тревоги;

Кашель и хрип.

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