Частная больница в Киеве ошиблась с диагнозом на коронавирус
В Киеве одна из частных медицинских сетей сделала несколько ложных тестов на коронавирус, которые показали положительный результат.
После проведения референс-лаборатории эти данные не подтвердились. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире 24 канала.
К слову Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 областей Украины
"Вот вам цена такой работы. Тест это работа врача в целом, это не только тестирование, а также осмотр", – подчеркнул он.
По его словам, в Киеве есть 5 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса. Их можно сделать в 7 больницах столицы:
- Александровская клиническая больница г. Киева;
- Киевская городская клиническая больница №4;
- Киевская городская клиническая больница №9;
- Киевская городская детская клиническая больница №1;
- Киевская городская детская клиническая больница №2;
- Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
Внимание! Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском заведении и бесплатно.
Комментарий Николая Поворозника об экспресс-тестах в Киеве: видео
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