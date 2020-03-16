Частная больница в Киеве ошиблась с диагнозом на коронавирус

В Киеве одна из частных медицинских сетей сделала несколько ложных тестов на коронавирус, которые показали положительный результат.

После проведения референс-лаборатории эти данные не подтвердились. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире 24 канала.

К слову Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 областей Украины

"Вот вам цена такой работы. Тест это работа врача в целом, это не только тестирование, а также осмотр", – подчеркнул он.

Николай Поворозник, заместитель главы КГГА В частных больницах на сегодня предлагают проходить тесты по определенным ценам, но что это за тесты – я не знаю, и результаты из них я гарантировать не буду.

По его словам, в Киеве есть 5 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса. Их можно сделать в 7 больницах столицы:

Александровская клиническая больница г. Киева; Киевская городская клиническая больница №4; Киевская городская клиническая больница №9; Киевская городская детская клиническая больница №1; Киевская городская детская клиническая больница №2; Киевская городская детская клиническая инфекционная больница; Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Внимание! Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском заведении и бесплатно.

Комментарий Николая Поворозника об экспресс-тестах в Киеве: видео



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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