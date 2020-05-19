В Чехии резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

18 мая в Чехии зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Впервые за 4 недели количество инфицированных превысило 100 человек.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что коронавирусом заболели 111 человек.

К слову Чехия объявила о новом этапе отмены карантина: откроют рестораны и бассейны

Сколько больных COVID-19 в Чехии

Всего в стране, по состоянию на 19 мая, зафиксировано 8 586 инфицированных. От осложнений, к сожалению, умерли 297 человек.

К слову, в течение месяца в Чехии ежедневно регистрировали менее 100 новых заражений коронавирусом. А с 24 апреля правительство начало ослаблять карантин.

Карантин в Чехии: что известно