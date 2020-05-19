24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В Чехии резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

- Читати новину українською
Коронавирус в Чехии
Коронавирус в Чехии / Getty images

18 мая в Чехии зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Впервые за 4 недели количество инфицированных превысило 100 человек.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что коронавирусом заболели 111 человек.

К слову Чехия объявила о новом этапе отмены карантина: откроют рестораны и бассейны

Сколько больных COVID-19 в Чехии

Всего в стране, по состоянию на 19 мая, зафиксировано 8 586 инфицированных. От осложнений, к сожалению, умерли 297 человек.

К слову, в течение месяца в Чехии ежедневно регистрировали менее 100 новых заражений коронавирусом. А с 24 апреля правительство начало ослаблять карантин.

Карантин в Чехии: что известно

  • С 24 апреля чехам разрешили свободно перемещаться по стране и даже выезжать за границу.
  • 17 мая истек срок действия чрезвычайного положения.
  • С 11 мая в стране начали работать ТРЦ, рестораны, кинотеатры, и даже частично возобновили международное сообщение.
  • Правительство Чехии планирует существенно ослаблять карантин с 25 мая.
  • Чехия – первая страна в мире, которая уже позволила не носить защитные маски в открытых общественных местах.

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Лечение Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Чехия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна