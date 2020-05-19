В Чехии резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
18 мая в Чехии зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Впервые за 4 недели количество инфицированных превысило 100 человек.
Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что коронавирусом заболели 111 человек.
К слову Чехия объявила о новом этапе отмены карантина: откроют рестораны и бассейны
Сколько больных COVID-19 в Чехии
Всего в стране, по состоянию на 19 мая, зафиксировано 8 586 инфицированных. От осложнений, к сожалению, умерли 297 человек.
К слову, в течение месяца в Чехии ежедневно регистрировали менее 100 новых заражений коронавирусом. А с 24 апреля правительство начало ослаблять карантин.
Карантин в Чехии: что известно
- С 24 апреля чехам разрешили свободно перемещаться по стране и даже выезжать за границу.
- 17 мая истек срок действия чрезвычайного положения.
- С 11 мая в стране начали работать ТРЦ, рестораны, кинотеатры, и даже частично возобновили международное сообщение.
- Правительство Чехии планирует существенно ослаблять карантин с 25 мая.
- Чехия – первая страна в мире, которая уже позволила не носить защитные маски в открытых общественных местах.