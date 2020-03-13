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Чехия закроет все свои границы из-за коронавируса

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Правительство Чехии из-за коронавируса с 16 марта закрывает свои границы. То есть вводит запрет на въезд иностранцев, а также на выезд не только своих, но и иностранных граждан.

Об этом объявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает Prague Morning.

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По его словам, запрет вступит в силу с начала следующей недели.

В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и одновременно запрещаем всем гражданам Чехии оставлять чешскую территорию,
– заявил он.

По состоянию на 13 марта в Чехии обнаружили 117 случаев заражения коронавирусом.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Чехия Лечение
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