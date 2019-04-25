Человеческий язык способен распознавать запахи, – ученые

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Человеческий язык способен распознавать запахи
Человеческий язык способен распознавать запахи / tasteofhome.com

Американские ученые заявили, что язык человека может распознавать ароматы. В отличие от носа, он реагирует несколько медленнее.

Исследователи подчеркивают, что на языке присутствует большое количество рецепторов, взаимодействующих с молекулами веществ в пище, пишет The Guardian.

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Сотрудники Центра Монелла в Филадельфии отмечают, что вкусовые клетки людей содержат особые белковые соединения, которые могут оценивать запахи.

Как показали проведенные учеными эксперименты, часть клеток языка показывает активность после контакта с ароматическими веществами.

Довольно сильная реакция зафиксирована при попадании на рецепторы эвгенола, что имеет запах гвоздики. Однако распознавание языком запаха намного слабее, чем обонятельными клетками.

via GIPHY

Авторы исследования сделали вывод, что сигналы от разных типов рецепторов способны взаимодействовать друг с другом для дополнения, которое затем передает в мозг полную картину.

Это открытие поставило под сомнение теорию о том, что вкус и аромат регистрируются разными органами чувств и соединяются в общую композицию только в головном мозге для создания какого-то единого впечатления от вкусовых характеристик продукта.

Ученые отмечают, что это уменьшит потребность добавлять в продукты много сахара и поможет в борьбе с ожирением.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования
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